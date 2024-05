Marcelo agradece a bombeiros "coragem, altruísmo e profundo sentido de dever"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou este sábado o Dia Internacional do Bombeiro agradecendo aos que "servem as suas comunidades com coragem, altruísmo e profundo sentido de dever".

"Neste Dia Internacional do Bombeiro, o Presidente da República expressa o seu agradecimento a todas as mulheres e homens que, através dos corpos de bombeiros, servem as suas comunidades com coragem, altruísmo e profundo sentido de dever", refere uma mensagem divulgada hoje no "site" da Presidência.

Na mensagem, é também destacado que "a dedicação e espírito de bem-servir que caracteriza o setor dos bombeiros, reforçam os laços de confiança, solidariedade e humanismo em cada comunidade".

Por esta razão, o Presidente da República associa-se "a esta devida homenagem pública", refere ainda.