Lento por ser oriental? É “elogio” à sua “forma ponderada de estar na vida”, diz Costa

O ex-primeiro-ministro respondeu esta sexta-feira às palavras de Marcelo Rebelo de Sousa que descreveu António Costa como "lento por ser oriental", durante um jantar com jornalistas estrangeiros na passada semana.

Em declarações à CNN Portugal, antes de participar no programa da manhã da TVI, António Costa considerou que foi um “elogio” à sua “forma ponderada de estar na vida” - ou talvez uma auto-crítica do Presidente da República por “ter menos ponderação”.

“Como sabe, sou um otimista e vejo sempre o lado bom. E interpretei as palavras como um elogio, uma forma ponderada de estar na vida e de exercer a vida política. Ou talvez uma auto-crítica por, não tendo esta costela oriental, muitas vezes haver menos ponderação por parte do Presidente”, afirmou Costa.

O ex-chefe de Governo garante ainda que não ficou ofendido com as palavras do Presidente da República.

“Tenho uma relação há muitos anos. Há quase 40 anos foi meu professor, colaborámos profissionalmente, tivemos relações cordiais fora de funções e no exercício de funções. Nunca foi surpresa haver divergências entre nós, porque faz parte da vida”, disse.

Durante o jantar da semana passada, Marcelo disse ainda que Luís Montenegro é "uma pessoa que vem de um país profundo, urbano-rural, com comportamentos rurais", o que torna o atual primeiro-ministro "difícil de entender" e "completamente independente, não influenciável e improvisador".

O Presidente da República considerou que Montenegro surpreende “todos os dias”, porque “é imaginativo e tem uma lógica de raciocínio como sendo de um país tradicional”.