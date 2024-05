PSD desafia partidos a baixar à especialidade sem votação propostas sobre portagens

O líder parlamentar do PSD desafiou esta quinta-feira os partidos a baixar à especialidade, sem votação, as propostas sobre as portagens que estão em debate, pedindo ao PS que "calce os sapatos da responsabilidade" num "apelo sério ao diálogo".

Na reta final do debate agendado pelo PS para abolir as portagens nas ex-SCUT, Hugo Soares subiu ao púlpito para fazer um derradeiro desafio que considerou ser a "prova dos nove para saber se há um bloqueio ou uma oposição que quer construir soluções para todos".

O desafio do PSD é que os partidos baixem à especialidade todos as iniciativas que vão ser votadas no final do debate, considerando o líder parlamentar do PSD que este é "um apelo sério ao dialogo" e que vai ao encontro daquilo que é a composição deste parlamento".

Para Hugo Soares, o PS conseguiu "fazer a quadratura do círculo" sobre este tema das portagens, apelando os socialistas para que calcem "os sapatos da responsabilidade".

O líder parlamentar social-democrata aplaudiu PSD e ao CDS por estarem "onde sempre estiveram".