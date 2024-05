Pedro Nuno Santos compara posição do ministro das Finanças ao "discurso da tanga"

Pedro Nuno Santos recusa que o PS esteja a bloquear a ação do Governo e afirma que a aprovação do projeto que acaba com as portagens nas ex-Scut se limita a fazer cumprir o programa eleitoral dos socialistas. O líder socialista compara a posição do ministro das Finanças sobre o défice no primeiro trimestre ao "discurso da tanga" de Durão Barroso.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, o secretário-geral do PS disse que não se pode acusar de bloqueio um partido que se limita a cumprir o que prometeu.

“Se a proposta de eliminação das portagens nas ex-Scut não estivesse no programa eleitoral do PS, aí teríamos um problema. Nós só apresentamos e submetemos a votação uma proposta que constava no nosso programa eleitoral. Não podem pedir ao PS que não cumpra aquilo que prometeu.”

Pedro Nuno Santos acusa ainda o Governo de estar a preparar o campo para não cumprir as promessas da campanha eleitoral. Prova disso são as declarações do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, sobre o défice, afirma.