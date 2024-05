Ministro da Defesa viveu "24 horas de realidade paralela" devido a "falsidade"

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, disse hoje ter vivido "24 horas de realidade paralela" por causa de "uma falsidade feita notícia" e negou ter proposto o recrutamento de jovens delinquentes.

"Eu vivi 24 horas de realidade paralela, com uma falsidade feita notícia e, depois, comentários durante 24 horas a essa notícia, uma ministra confrontada com o que eu nunca propus, o presidente [da República] confrontando com aquilo que eu nunca anunciei e aqui vamos, até ao momento em que finalmente o esclarecimento acabou por ser dado", afirmou Nuno Melo.

Em declarações aos jornalistas, em Beja, à margem da visita que está a efetuar esta tarde à feira agropecuária Ovibeja, o ministro afiançou que, "nunca, em nenhum momento, nomeadamente na Universidade Europa", propôs "o recrutamento de pessoas em cumprimento de pena, de delinquentes, do que seja que justificou títulos muito exóticos que, durante 24 horas", viu nos media.