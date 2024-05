Governo acusa PS e Chega de conluio político para minar a sua ação

O ministro do Assuntos Parlamentares acusa o PS e o Chega de conluio político ao formarem "uma coligação negativa" no parlamento para minar a ação do Governo, e de atuarem com irresponsabilidade orçamental.

Esta posição foi transmitida por Pedro Duarte após o parlamento ter aprovado em plenário, na generalidade, um projeto do PS para abolição de portagens nas autoestradas antigas SCUT (Sem Custos para o Utilizador). O projeto de lei do PS teve os votos favoráveis do Chega, BE, PCP, Livre e PAN, com PSD e CDS-PP a reprovarem-no e a Iniciativa Liberal a abster-se.

Este projeto do PS, segundo as estimativas do executivo liderado por Luís Montenegro, caso seja aprovado em votação final global tal como está, terá um custo de 180 milhões de euros em 2025, atingindo um valor acumulado de 1,5 mil milhões de euros no final dos prazos de concessão em 2040.

"Assistiu-se hoje com estupefação a um novo padrão parlamentar, em que parece que as oposições, designadamente o PS e o Chega, se estão a conluiar numa coligação negativa no sentido de colocarem em causa e minarem a atividade governativa", acusou o ministro dos Assuntos Parlamentares.