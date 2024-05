António Costa pede que se avalie impacto da Agenda do Trabalho Digno

O ex-primeiro-ministro António Costa considerou esta quarta-feira que "continuar a aumentar o valor dos salários no PIB" deve ser um objetivo do atual Governo e considerou necessário avaliar o impacto da Agenda do Trabalho Digno.

Numa publicação na rede social X (antigo Twitter), António Costa defendeu a necessidade de "manter o emprego em máximos, promover trabalho digno e salários justos".

"Um objetivo: continuar a aumentar o valor dos salários no PIB. É necessário: monitorizar o impacto da Agenda do Trabalho Digno na dinamização da contratação coletiva e na regulação do trabalho nas plataformas", indicou.

O Dia do Trabalhador é comemorado esta quarta-feira em todo o país, com as centrais sindicais CGTP e UGT a promoverem manifestações e iniciativas pela valorização dos trabalhadores.