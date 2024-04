PSD. Situação na Santa Casa "é gravíssima"

Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, explicou a demissão da administração da Santa Casa e disse que a situação é gravíssima.

Aos jornalistas, Hugo Soares disse que a missão do novo Governo é "recuperar a Santa Casa e colocá-la a funcionar", mas não adiantou quem irá substituir Ana Jorge.

"A situação da Santa Casa é gravíssima, como se sabe. Houve uma rutura praticamente de tesouraria em junho do ano passado. A senhora provedora não tomou medidas, não apresentou medidas à tutela e essa é a razão que está subjacente à exoneração, segundo é público, e que a senhora ministra terá oportunidade ao país e ao Parlamento, porque nós acompanhamos todas e todos os pedidos para audições aqui no Parlamento, seja de quem for, sobre esta matéria", diz o deputado.

Hugo Soares aproveitou para criticar também o papel do PS neste processo, lamentando que o anterior executivo não tenha vindo a público comentar o caso. O social democrata aproveitou também para deixar um recado: A AD quer "governar para as pessoas" e não leva "lições de ninguém".

"Eu creio que os portugueses devem estar estupefactos. Como é que o Partido Socialista, que governou oito anos e teve a tutela e a responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, não faz uma declaração ao país, assumindo a responsabilidade e preocupação e está apenas preocupado em proteger os seus?", questiona.

"Isto é absolutamente lamentável", diz, referindo-se, igualmente, às declarações do PS desta terça-feira, que considera "absolutamente irreais" e parte de uma "narrativa desesperada" contra um executivo "que começou a governar há 15 dias". "Queria apelar ao bom senso e responsabilidade do Partido Socialista", adianta.

[Notícia atualizada às 13h32 de 30 de abril de 2024]