IL quer ouvir Nuno Melo no parlamento sobre serviço militar obrigatório

A Iniciativa Liberal requereu esta terça-feira a audição do ministro da Defesa no parlamento por ter admitido o serviço militar obrigatório como pena alternativa para jovens que cometam pequenos delitos, considerando que são declarações "inenarráveis" que devem ser esclarecidas.

No requerimento, a que a agência Lusa teve acesso, a Iniciativa Liberal (IL) indica que, num evento organizado pelo PSD esta sexta-feira, Nuno Melo afirmou que o serviço militar obrigatório "não estaria a ser equacionado", mas admitiu estar a "estudar formas de atrair mais jovens para as Forças Armadas".

"Falando de possíveis soluções, afirmou que o serviço militar poderia ser uma alternativa para jovens que cometem pequenos delitos, em vez de serem colocados em instituições que, "na maior parte dos casos, só funcionam como uma escola de crime para a vida"", lê-se no documento.

A IL refere que a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, confirmou que Nuno Melo "falou em nome de todo o Governo", e acrescenta que a bastonária da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro, também admitiu que o serviço militar possa "ser preconizado como pena substitutiva, em vez do pagamento de uma pena pecuniária".

"Considerada a importância do debate sobre a recuperação das nossas Forças Armadas, urge que o Governo esclareça a Assembleia da República sobre a sua visão, bem como que soluções estruturais estará a ponderar", defende a IL.

Para a IL, "é imperativo esclarecer as declarações proferidas pelo ministro da Defesa e secundadas pela ministra da Administração Interna, de forma a clarificar qual o compromisso do Governo com a utilização do ingresso nas Forças Armadas enquanto pena e, se sim, em que termos esta solução está a ser considerada".

Através da rede social X (antigo Twiter), o líder da IL, Rui Rocha, sublinhou que o partido quer ouvir Nuno Melo para "prestar explicações sobre a inenarrável intenção de ter criminosos de pequeno delito a fazer serviço militar".

"Tem de entender-se que se trata de uma possibilidade que o Governo está realmente a estudar e não apenas de uma afirmação isolada e irrefletida de Nuno Melo. As Forças Armadas têm de ser tratadas com dignidade. O caminho não é convertê-las em reformatório de pequenos delinquentes", afirma Rui Rocha.