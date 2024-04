Ana Jorge fica em gestão corrente até nomeação de nova equipa

A provedora exonerada da Santa Casa de Lisboa, Ana Jorge, e a restante equipa da Mesa mantêm-se no exercício das funções de gestão corrente até que esteja escolhida nova equipa, adiantou o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.



O gabinete da ministra Maria do Rosário Ramalho confirmou à Lusa que a exoneração da provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem efeitos imediatos, mas Ana Jorge e os elementos que compõe a Mesa - três vogais e uma vice-provedora - terão de manter-se em funções até que o Governo nomeie uma nova equipa, o que irá acontecer "assim que possível".

A mesma fonte explicou que a atual "equipa exonerada está em gestão corrente", o que significa, de acordo com o Regime da Administração Financeira do Estado, que poderão realizar "todos os atos que integram a atividade que os serviços e organismos normalmente desenvolvem para a prossecução das suas atribuições, sem prejuízo dos poderes de direção, supervisão e inspeção do ministro competente".

O Governo exonerou hoje a provedora e os elementos da Mesa, com efeitos imediatos, e justificou a decisão com "atuações gravemente negligentes" que afetaram a gestão da instituição.

Posteriormente, numa carta enviada a todos os trabalhadores, Ana Jorge acusou o Governo de a ter exonerado de "forma rude, sobranceira e caluniosa" e que foi apanhada de surpresa.

Ana Jorge tomou posse em 02 de maio de 2023, escolhida pelo anterior Governo socialista de António Costa, e herdou uma instituição com graves dificuldades financeiras, depois dos anos de pandemia e de um processo de internacionalização dos jogos sociais, levado a cabo pela administração do provedor Edmundo Martinho, que poderá ter causado prejuízos na ordem dos 50 milhões de euros.