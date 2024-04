PSD acusa Governo do PS de ter enganado reformados e pensionistas

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, acusa o Governo do PS de ter enganado os reformados e pensionistas com valores provisórios de retenções de IRS, considerando que o parlamento tem de averiguar o que se passou.

"O Governo do PS instrumentalizou as pensões dos portugueses para fins meramente eleitorais e quis com isso enganar os reformados e os pensionistas", acusou esta segunda-feira o líder da bancada social-democrata, em declarações às televisões no Parlamento.

Em causa estão notícias de que a Segurança Social terá de fazer um acerto no IRS de 328 mil pensionistas, uma vez que a retenção na fonte feita em janeiro foi calculada com base numa tabela provisória, alegadamente diferente daquela que tinha sido fixada pelo anterior governo para 2024.