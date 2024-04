Marta Temido acusa Marcelo de “desrespeitar a História”

Marta Temido acusa o Presidente da República de ter tratado de forma leve um assunto como a indemnização de Portugal às ex-colónias.

A dirigente do PS e cabeça de lista socialista às europeias falava na última hora aos jornalistas após entregar no Tribunal Constitucional a lista de candidatos às eleições de junho.

A ex-ministra da Saúde diz que se trata de um tema sensível e que não pode haver desrespeito numa questão deste tipo.

“São temas demasiado sensíveis para se poderem falar ‘en passant’, para se poderem tratar no contexto leve, ligeiro, de uma declaração de circunstância. E penso que isso é até de alguma forma desrespeitar aquilo que é a História, aquilo que é o envolvimento de todas as partes num processo histórico”, diz Temido.

Nestas declarações aos jornalistas junto ao TC, Marta Temido respondeu ainda a Luís Montenegro que na Universidade Europa, na Curia, criticou os socialistas por candidatarem uma cabeça de lista que despediram como ministra da Saúde. A dirigente do PS diz que o país lhe conhece o percurso e conhecem “as razões levaram a apresentar o pedido de demissão”.

“Seria deselegante fazer qualquer comentário sobre esse comentário”, atira.

A cabeça de lista do PS às europeias admite que a candidatura a um cargo autárquico era sedutor, mas diz-se agora concentrada na candidatura às eleições de junho.

“O que eu referi a esse propósito foi que entendia, e continuo a entender, que na vida das cidades se jogam muitos dos grandes desafios do nosso tempo e que, obviamente, tendo eu também um passado de funções executivas, o projeto de liderar uma autarquia é um projeto que tinha para mim alguma sedução, mas isso não significa mais do que aquilo que estas palavras querem dizer”, explica.

“É uma apreciação e não um compromisso com um projeto. Compromisso com um projeto é este que esta equipa da qual eu sou só transitoriamente a cabeça de lista porque seremos todos os eurodeputados têm com os portugueses”, reforça.

Temido responde ainda à crítica de que aceitou ser candidata a duas eleições seguidas, explicando que “queríamos ser deputados da Assembleia da República como queremos ser deputados ao Parlamento Europeu”.

“Acho que nessa análise vai uma certa confusão sobre aquilo que representa ser candidato pelo povo. Nós estamos cá sempre a defender os mesmos valores e a defender as mesmas causas. Somos candidatos pelo povo, pelos portugueses. Alguns de nós já tivemos funções governamentais, alguns de nós já tivemos funções nos parlamentos nacionais, alguns de nós já tivemos funções no Parlamento Europeu e as causas são as mesmas”, remata.