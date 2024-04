A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, recusa a saída de Portugal do euro.

Em declarações aos jornalistas, esta segunda-feira, após a entrega no Tribunal Constitucional da lista de candidatos do partido às eleições europeias, Mariana Mortágua defendeu que a saída de Portugal do Euro “não é um debate com o qual nos confrontamos”.

A líder do BE lembrou que, neste momento, a Europa defronta “enormes desafios” que vão desde as alterações climáticas, à guerra, à resposta do Estado Social e que “esses os desafios” que o Bloco de Esquerda “quer responder”.

Mariana Mortágua reconheceu, no entanto, que há regras do euro de têm de ser alteradas como as que regem o Banco Central Europeu que “castigam as pessoas na prestação do crédito habitação”, apontou.

“Esse é o debate que queremos fazer, porque interessa à vida das pessoas todos os dias”, rematou a líder bloquista distanciando -se da posição do PCP que defende a saída de Portugal do Euro.

Durante um almoço comemorativo dos 50 anos do 25 de abril, no domingo, no Seixal, o cabeça de lista da CDU às eleições europeias, João Oliveira, defendeu que o país "tem que se preparar para se libertar da submissão ao Euro" uma vez que esta moeda "não serve o país".