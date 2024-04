Marcelo "é o improviso por excelência", diz Sebastião Bugalho

Sebastião Bugalho responde ao Presidente da República, afirmando que Marcelo Rebelo de Sousa "é o improviso por excelência, todos os dias".

"Tenho a certeza que o Sr. Presidente da República não estava a fazer nenhuma crítica a esta candidatura, estava a fazer uma descrição bastante jornalística [da sua postura] enquanto Presidente da República."

O ex-comentador televisivo reage desta maneira à descrição que o Presidente da República fez da escolha do cabeça de lista da AD às eleições Europeias, afirmando que a mesma é "tipicamente uma improvisação" por parte de Luís Montenegro.

Em declarações aos jornalistas à margem da entrega no Tribunal Constitucional da lista de candidatos às eleições de junho, Bugalho acrescentou que o seu "foco" é o projeto europeu, "defender os portugueses na Europe e a Europa no mundo", e não "comentar a polémica do dia-a-dia, muito menos uma que já tem mais do que um dia".

Sebastião Bugalho garante que irá cumprir até ao fim o mandato em Bruxelas e desafia os restantes candidatos a assumirem o mesmo compromisso. Se a AD perder as eleições, garante, ele próprio asssumirá a responsabilidade. "Ganhar e perder faz parte da democracia", afirmou.