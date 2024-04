Europeias: Paupério garante ter apoio do Livre e diz que partido vai refletir sobre primárias

O cabeça de lista do Livre às eleições europeias, Francisco Paupério, assegurou hoje que tem o apoio do partido e de Rui Tavares e afirmou que vai ser feita uma reflexão interna sobre o processo de primárias.

O investigador e dirigente do Livre falava aos jornalistas à porta do Tribunal Constitucional (TC), em Lisboa, acompanhado de uma pequena comitiva que não contou com a presença do porta-voz Rui Tavares, nem de qualquer atual deputado do partido.

Interrogado sobre esta ausência, Paupério justificou que Rui Tavares está em "trabalho parlamentar" e que o processo interno decorreu "muito rápido", uma vez que a lista foi apenas aprovada na noite de domingo pela Assembleia, órgão máximo entre congressos, após um processo de primárias que gerou algumas discórdias internas.

"Claro que temos o apoio do partido, foi aprovada ontem a lista, e a lista foi entregue, e agora estamos prontos para a campanha eleitoral", garantiu Paupério, acompanhado da dirigente Patrícia Robalo, membro da atual direção do partido.

Paupério rejeitou ter ficado desmotivado com a votação da lista que encabeça -- que foi aprovada no domingo em Assembleia com 13 votos a favor, 18 abstenções e seis contra - e insistiu que tem a confiança não apenas de Rui Tavares mas também de "todos os órgãos do partido".

"Percebo que seja um assunto falado mas a verdade é que todos os órgãos participaram nestas primárias, e os órgãos são soberanos, os órgãos decidiram e estamos unidos nesta campanha daqui em diante", sublinhou.

Questionado sobre se o Livre vai repensar o processo de primárias, Paupério respondeu: "O Livre vai fazer a reflexão que tem que fazer em relação a este processo e internamente vai discutir esse assunto certamente, no futuro".

Sobre se irá cumprir o seu mandato, o dirigente do Livre respondeu que é essa a sua intenção e a do partido.

"Não vejo qualquer problema em relação a isso", acrescentou.

Paupério quer focar a campanha em assuntos europeus e mostrar "porque é que é importante ter o Livre no Parlamento Europeu".

"Este vai ser o ultimo plenário até 2030 em que vamos tentar pelo menos impedir a direção para a qual estamos a caminhar neste momento, que é de crise climática, direção de aumento de desigualdades. Este é o último plenário no Parlamento Europeu no qual que vamos conseguir mudar este rumo e tornar uma Europa social, mais verde e mais democrática", afirmou.

Francisco Paupério tem 28 anos, é natural de Leça da Palmeira, em Matosinhos, e a sua profissão é investigador. É formado em biologia, com especialização em bioinformática, pelas Faculdades de Ciências das Universidades do Porto e Lisboa e está atualmente a concluir o doutoramento em Biologia Integrativa e Biomedicina no Instituto Gulbenkian de Ciência.

Foi número três pelo partido no círculo do Porto nas legislativas de março.

Nas últimas eleições europeias, em 2019, Rui Tavares foi cabeça-de-lista pelo Livre tendo como "número dois" Joacine Katar Moreira, que nesse ano foi eleita deputada para a Assembleia da República e perdeu a confiança política do partido cerca de dois meses depois.