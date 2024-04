Europeias. Avós passam Democracia aos netos em vídeo de apelo ao voto

O Parlamentou Europeu lançou, esta segunda-feira, uma campanha institucional para incentivar o voto nas próximas eleições europeias, a 9 de junho.

Numa curta-metragem documental de quatro minutos, protagonizada por cidadãos europeus, avós passam o testemunho da Democracia aos netos. Contam histórias de opressão e guerra, fome e violência para explicar que a Democracia é um bem que tem de ser protegido.

Sob o lema "Usa o teu voto. Ou outros decidirão por ti", o vídeo - disponibilizado online - terá várias versões a pensar nas redes sociais, numa eleição onde os jovens de alguns países europeus vão poder votar pela primeira vez.

Na apresentação do vídeo aos jornalistas, em Bruxelas, o porta-voz do Parlamento Europeu e diretor-geral de Comunicação da instituição, Jaume Duch Guillot, explicou que o objetivo deste pequeno documentário é servir de mensagem "para a Democracia". "A mensagem é para os europeus que podem votar: Sim, estas eleições são sobre o futuro da Europa, mas também são sobre o futuro da democracia".

"Hoje em dia as duas coisas andam de mãos dadas: não conseguimos imaginar uma Democracia onde a Europa não funcione", admite Guillot, adiantando que é essa a ideia que pretendem reforçar com o vídeo, onde se recorda um tempo em que a Democracia não era uma realidade e a Europa sofria as consequências disso.

"Estas eleições vão ser diferentes. Já passamos o Brexit, o Brexit ficou para trás. As alterações climáticas continuam a ser um tópico importante, mas não são o único", indica, recordando que, nas últimas eleições europeias, personalidades como Greta Thunberg levaram muitos jovens a votar e, por consequência, "houve um aumento de votos".

"Nos últimos cinco anos outros tópicos se juntaram às nossas prioridades", assegura, garantindo que este sufrágio vai "moldar o nosso futuro não só nos próximos cinco anos".

A mensagem, se se foca, sobretudo, "na Democracia", é especialmente válida num ano em que "muitos países vão a votos, mas nem todas as votações são reais, Democráticas". Há duas, acredita, que serão as mais importantes, as que vão "afetar mais o mundo em que vivemos": a europeia e a norte-americana. "E uma vez que não podemos votar nas eleições nos EUA... votemos nas nossas", apela.

"Estas eleições serão sobre o futuro do continente, sobre a nossa capacidade de defender os nossos cidadãos, sobre alterações climáticas, políticas económicas, mas também sobre migrações, igualdade e liberdade, igualdade de género, defesa das minorias - tudo isto está em jogo nas próximas eleições europeias", assegura Jaume Duch Guillot.

"É uma oportunidade fantástica para proteger e revitalizar a Democracia, antes que a percamos...", deixa o aviso. Até porque, se tal acontecer, "só nos vamos aperceber que ela não funciona da maneira que é suposto quando for tarde demais".

Assim, o documentário serve de porta de entrada à discussão dos valores europeus, com a Democracia em destaque "a todos os níveis". "É uma mensagem das gerações mais velhas para as mais novas: oferecemos-vos um país livre e mostramos-vos o que é ter Democracia. Agora, é vossa responsabilidade salvaguardar isso", remata.

O vídeo (e as respetivas versões para televisão e redes sociais) estão disponíveis na língua original com legendas em português e também em versões dobradas em português. Uma versão de rádio de 20 segundos também andará a circular pela Europa nos próximos dias.