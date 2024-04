"Traição": Chega apresenta voto de condenação a Marcelo por causa das "reparações históricas"

Declarações polémicas do Presidente da República f(...)

O Chega vai apresentar, na próxima semana, um voto formal de condenação ao Presidente da República pelas ideias defendidas recentemente sobre as "reparações históricas" às antigas colónias portuguesas.

Numa nota enviada aos jornalistas, o partido de André Ventura lamenta as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa a "reforçar a ideia de reparação devida pelo passado colonial português, afirmando inclusivamente que Portugal deveria liderar esse processo".

Para o Chega as ideias ontem reiteradas pelo Chefe de Estado "representam indubitavelmente uma traição ao povo português e à sua História", pode ler-se no comunicado divulgado durante a manhã deste domingo.

Já no discurso do 25 de abril, André Ventura atirou ao Presidente da República por ter sugerido uma reparação histórica aos países que foram colonizados por Portugal.

Além disso, o partido quer ainda chamar o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, ao Parlamento para explicar se o governo tem alguma coisa pensada para este assunto, isto apesar de o executivo já ter esclarecido, este sábado, que não há nenhuma ação em curso relacionada com reparações às antigas colónias portuguesas.

"Não esteve e não está em causa nenhum processo ou programa de ações específicas com esse propósito", clarificou o gabinete do ministro da Presidência, contrariando assim as ideias lançadas por Marcelo Rebelo de Sousa sobre este tema.