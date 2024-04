Ferreira Leite é "forte hipótese" como nome do PSD para o Conselho de Estado

Manuela Ferreira Leite, antiga líder do PSD, é apontada como um dos nomes que poderá ser indicado pelo partido para integrar o Conselho de Estado. À Renascença, um antigo dirigente social-democrata diz que é uma "forte hipótese" para ocupar o lugar que deve ser retirado a Miguel Cadilhe.

"Não me admirava", responde à Renascença uma outra fonte do PSD que integra a bancada do partido no Parlamento.

Ao longo dos últimos meses, Manuela Ferreira Leite foi aparecendo junto da nova liderança do PSD e saiu várias vezes em defesa de Luís Montenegro.

Durante a campanha eleitoral, descreveu o agora primeiro-ministro como uma pessoa "leal, serena, sensata e tranquila", e alguém que "não é sujeito a alterações psicológicas", por oposição a Pedro Nuno Santos.

Mais recentemente classificou, em declarações à Rádio Observador, as intervenções de Pedro Passos Coelho como "absolutamente inaceitáveis", depois de o antigo primeiro-ministro e líder do PSD ter acusado Luís Montenegro de se "tentar desligar" do passado ligado ao passismo.

Ferreira Leite entre os "milhares" de nomes possíveis

Fechado o dossiê das eleições europeias, do Programa de Estabilidade, do Programa de Governo e da novela em torno da polémica sobre o IRS, a direção nacional do PSD deverá começar agora a concentrar-se em dossiês institucionais como o dos dois nomes a indicar para o Conselho de Estado.

Segundo diversas fontes confirmam à Renascença, o tema ainda não foi discutido no núcleo duro da direção social-democrata.

À Renascença é dito por um dirigente do PSD que Ferreira Leite surge entre "milhares de nomes" possíveis, ao lado de figuras como Durão Barroso, Rui Rio ou mesmo Pedro Passos Coelho.

A mesma fonte inclui Manuela Ferreira Leite no lote, mas não exclui que possa ser escolhido um nome com perfil mais jovem como os ex-ministros Maria Luís Albuquerque ou Miguel Poiares Maduro ou ainda José Matos Correia, atual presidente do Conselho de Jurisdição do PSD.

"Há milhares de nomes", assume-se na direção social-democrata, que não descarta, contudo, que um dos dois lugares indicados pelo PSD seja mesmo ocupado por alguém mais novo. "Há a chance de ir mesmo para alguém mais jovem", diz fonte da direção, que conclui que "tudo é possível".

Nesse universo de possibilidades é assumido pela direção nacional do PSD que cabem ainda nomes como o do ex-ministro das Finanças Eduardo Catroga, o ex-presidente do Conselho Económico e Social Silva Peneda, António Capucho ou mesmo do barrosista Nuno Morais Sarmento.