Costa, Montenegro e colónias. Marcelo tem a "arrogância intelectual típica da corte"

O presidente da Associação Comercial do Porto acusa Marcelo Rebelo de Sousa de ter sido “muito infeliz” com as declarações sobe o colonialismo, proferidas num jantar com jornalistas na Associação de Imprensa Estrangeira em Portugal, na véspera das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril.

No habitual espaço semanal de comentário no programa ‘Manhã, Manhã’, da Renascença, Nuno Botelho considera que “trazer um tema como este, a 24 de abril, é propositado, provocatório".

A sugestão do Presidente da República de que Portugal deve assumir a responsabilidade e oferecer reparação pelos crimes cometidos durante o período colonial não é novidade, mas Nuno Botelho considera que a alusão ao tema a menos de 48 horas da data que deu o arranque ao processo de descolonização é “de um topete avassalador”.

O episódio deu origem a críticas violentas por parte dos partidos de direita representados no Parlamento, que utilizaram expressões como “traição” ou “atentado aos interesses do país”.

“Este caso marcou a sessão solene dos 50 anos do 25 de Abril na Assembleia da República e foi fator de desunião num dia que deveria ser de festa”, lamenta.

Botelho considera, igualmente, “inapropriado e infeliz” o tom com que o Chefe do Estado se referiu ao antigo primeiro-ministro – “lento por ser oriental” – e aos “comportamentos rurais” de Luís Montenegro, atual chefe do Governo.

Para o presidente da Associação Comercial do Porto, “em vez de ter apoucado dois órgãos de soberania, Marcelo deveria enaltecer essas figuras, promover o nosso país – mesmo que nem sempre tudo corra bem”.

Ao não proceder dessa forma, o empresário e jurista acusa o Presidente da República de ter “a arrogância intelectual típica de quem vive na corte, um comportamento que já devia ter sido banido”.