Pedro Nuno Santos solidário com primeiro-ministro espanhol

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, transmitiu esta sexta-feira a sua solidariedade ao primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, após a queixa contra a sua mulher e em relação à qual o Ministério Público espanhol já pediu o arquivamento.

"Já tive oportunidade de transmitir pessoalmente ao Presidente do Governo de Espanha, @sanchezcastejon, a nossa solidariedade face aos acontecimentos recentes", pode ler-se numa publicação do líder do PS nas redes sociais.

De acordo com Pedro Nuno Santos, a liderança de Pedro Sánchez "contribui ativamente para as ótimas relações" entre Portugal e Espanha "e para uma Europa mais livre, mais justa e democrática".

O Ministério Público de Espanha pediu na quinta-feira o arquivamento do inquérito que envolve a mulher do primeiro-ministro do país, por considerar que a queixa que lhe deu origem não tem fundamento.

O anúncio da abertura deste "inquérito preliminar", na quarta-feira, por um tribunal de Madrid, levou o líder do Governo espanhol, Pedro Sánchez, a afirmar que ponderava abandonar o cargo, prometendo uma declaração pública sobre o seu futuro na próxima segunda-feira.

A investigação judicial à mulher de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, resulta de uma queixa por alegado tráfico de influências apresentada pela associação "Mãos Limpas", conotada com a extrema-direita espanhola.