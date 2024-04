Multidão na Avenida mostra que portugueses estão atentos em defesa da democracia, diz Marcelo

O Presidente da República considera que o desfile deste 25 de Abril na Avenida da Liberdade mostrou que a população está atenta em defesa da democracia e apelou aos jovens para que sejam mais ativos politicamente.

Marcelo Rebelo de Sousa falava esta sexta-feira perante alunos de escolas secundárias e de universidades, no antigo picadeiro real, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, durante uma aula-debate sobre o 25 de Abril, que contou com a participação do general António Ramalho Eanes, primeiro Presidente da República eleito em democracia.

Referindo-se ao desfile de quinta-feira na Avenida da Liberdade, em Lisboa, no 50.º aniversário do 25 de Abril, o chefe de Estado afirmou: "É uma forma de manifestação política. É dizer: nós queremos liberdade e democracia intocáveis, e queremos melhor democracia e queremos melhor liberdade, e estamos atentos para que ninguém esvazie a nossa liberdade e a nossa democracia".

"Esse é o vosso papel hoje", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa, dirigindo-se aos jovens.

O chefe de Estado incentivou os jovens de hoje a agir em conjunto: "Descubram onde é que devem agir, onde é que são mais úteis para agir, e façam-no em conjunto, não individualmente".

"Descubram outros com quem podem atuar em conjunto e trabalhem pela mudança, uns mais à direita, outros mais à esquerda, uns mais acima, outros mais abaixo, mas trabalhem pela mudança", reforçou.