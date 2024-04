Ministério da Saúde vai responder às expectativas dos sindicatos "na medida do possível"

O Ministério da Saúde espera que o processo negocial que retoma a 27 de maio decorra numa base de boa-fé, compromisso e responsabilidade" e que corresponda à expectativa dos profissionais "na medida do possível".

O Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças estiveram hoje, desde o início da manhã, a receber nove sindicatos do setor da saúde, representativos de médicos, enfermeiros e farmacêuticos com "o objetivo de apresentação mútua e receção dos principais contributos da parte destes", de acordo com o comunicado divulgado pela tutela no final das reuniões.

De acordo com o Ministério da Saúde, a ministra Ana Paula Martins reiterou as medidas já preconizadas no programa do Governo, como a adoção de "múltiplas medidas sustentáveis", entre as quais o Plano de Emergência do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O Governo pretende ainda promover "condições de trabalho adequadas" e, "na medida do possível, corresponder às expectativas dos profissionais de saúde".