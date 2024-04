Davide Amado "disponível" para ser candidato a líder do PS Lisboa

Davide Amado, presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, está "disponível" para voltar a ser presidente da concelhia do PS Lisboa.

Em declarações à Renascença, o autarca socialista admite que deve concorrer às eleições do órgão este verão e revela que já tem alguns apoios.

"Com naturalidade, uma vez que a Marta [Temido] não irá continuar como presidente do PS Lisboa, e tendo em conta que muitos camaradas, nos últimos dias, têm demonstrado apoio e incentivado para que avance, obviamente estou disponível para concorrer novamente a presidente do PS Lisboa", afirma Davide Amado.

As eleições para as concelhias do PS devem ser marcadas para o dia 6 de julho.

A disponibilidade revela-se poucos dias depois de se saber que Marta Temido, deputada, ex-ministra da Saúde e atual presidente do PS Lisboa, vai ser cabeça de lista do PS às eleições europeias.

Davide Amado já tinha sido presidente do PS Lisboa (imediatamente antes de Marta Temido) mas demitiu-se, em fevereiro do ano passado, depois de ser envolvido em suspeitas de viciar contratos públicos e, com isso, de lesar a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa em mais de um milhão de euros.

Em fevereiro deste ano, o Tribunal Central de Instrução Criminal considerou que o atual presidente da Junta de Freguesia de Alcântara não devia ser levado a julgamento por falta de indícios da prática do crime.

O desamarrar do processo judicial, a juntar-se à saída de Marta Temido, formaram a tempestade perfeita para que Davide Amado volte a ser dirigente no PS.

Desafio: Moedas

Marta Temido era tida como a principal favorita a ser a candidata do PS à Câmara Municipal de Lisboa, mas a futura saída para Bruxelas altera os planos dos socialistas na capital. Davide Amado diz que o PS tem "muitos bons nomes", mas diz que isso será tratado "no seu devido tempo". Ou seja, não há, ainda, candidato fechado.

Questionado se Duarte Cordeiro, ex-ministro do Ambiente e atual presidente da FAUL (Federação Urbana da Área de Lisboa do PS), pode vir a ser o adversário de Carlos Moedas em 2025, Davide Amado responde apenas que "o PS tem muitos potenciais bons candidatos à cidade de Lisboa" e lembra que isso tem de ser articulado com a direção nacional do PS.

Davide Amado considera que há "falta de ambição" e que a cidade de Lisboa está "abandonada".

"Há claramente uma oportunidade para o PS ganhar a Câmara Municipal de Lisboa", considera o presidente da JF de Alcântara. "Esta gestão municipal de Carlos Moedas não tem sido ambiciosa, nem cuidadosa, não tem tido projetos transformadores. O PS tem de saber ouvir os lisboetas e dar respostas", defende.

Numa entrevista recente à Renascença, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, não se comprometeu com uma recandidatura nas eleições autárquicas do próximo ano.