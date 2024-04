"Comunismo nunca mais." Depois de Joana Amaral Dias, deputada da IL diz que foi insultada no 25 de Abril

EU

26 abr, 2024 PORTUGAL 18:23

Como digo noutro espaço RR, no dia 24 de Abril de 1974 estava de serviço no COM. AGR. 6004/72 em Silva Porto. Fui o TERCEIRO FILHO de Minha Mãe a cumprir serviço militar OBRIGATÓRIO no Ultramar, ou seja em Angola. Fui incorporado no serviço militar em 04 de JANEIRO de 1972. Até aí já TINHAM IDO para o Ultramar MILHARES de Jovens COMANDADOS por Generais, Brigadeiros, Coronéis, Tenentes Coronéis, Majores, CAPITÃES, Tenentes, Alferes, Sargentos e Furrieis. Desde a minha INCORPORAÇÃO em Vendas Novas, NUNCA deixei que esses MANDOES me pusessem as botas no pescoço. Dentro do RESPEITO que lhes era devido, NUNCA os olhei de esguelha, mas sempre OLHOS nos OLHOS. Nunca fui CASTIGADO. Conheci VÁRIOS QUARTEIS no País até ir para Angola. Quando mobilizado ALEGUEI que já tinha tido LÁ 2 Irmãos, mas sempre fui ARROGANTEMENTE mal sucedido. Em Angola, convivi com Generais, Brigadeiros, Coronéis, Tenentes Coronéis, Majores, Capitães, Tenentes, Alferes e Sargentos. Sempre os RESPEITEI e sei qual o PENSAMENTO DELES. Durante o dia 25, dia da REVOLUÇÃO em Portugal, pareciam BARATAS TONTAS, pois de LOBOS repentinamente pareciam CORDEIROS. Eu que era considerado Furriel DESALINHADO, depressa passei o ESCOLHIDO para tudo e mais alguma coisa. Eles que eram MILITARISTAS, depressa passaram a ser CAMARADAS. Como nunca ADMITI ser chamado de CAMARADA ou COLEGA, começaram a chamar-me pelo NOME, sem a patente. Foi DESDE AÍ que nunca gostei de CAMARADAS, porque camarada É ser FALSO ou INTRUJÃO. Liberdade SIM