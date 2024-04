Ventura acusa Marcelo de "trair os portugueses"

André Ventura, presidente do Chega, acabou o discurso dos 50 anos de 25 de abril, esta quinta-feira na Assembleia da República, com um ataque cerrado a Marcelo Rebelo de Sousa que há dois dias defendeu a reparação às vítimas do colonialismo e da escravatura.

“O senhor Presidente traiu os portugueses. O senhor foi eleito pelos portugueses. Não foi eleito pelos guineenses, pelos brasileiros. Pagar o quê? Pagar a quem? Eu tenho orgulho na nossa história, eu amo este país", disse Ventura.

O início do discurso de Ventura foi marcado pela palavra dignidade, que o líder do Chega acha que abril não trouxe. Anunciou que desistiu de trazer um discurso preparado após "ouvir o Presidente da República": "Opto por falar cara a cara com os portugueses".

Sem recurso a guião, Ventura diz que a revolução "deu-nos liberdade, mas foi-nos tirando dignidade".

E continuou a descrever o que, na opinião de Ventura, são os falhanços de abril. "Prometem que vem aí uma manhã melhor, mas deram-lhes uma noite ainda mais profunda. Os que estão a ver, mas tiveram de emigrar por causa da governação do PS e PSD. Falam da manhã mais bela da Europa, mas obrigou-os a sair da casa e da terra que amam".





[em atualização]