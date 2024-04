Ventura acusa Marcelo de "trair os portugueses"

André Ventura, presidente do Chega, acabou o discurso dos 50 anos de 25 de abril, esta quinta-feira na Assembleia da República, com um ataque cerrado a Marcelo Rebelo de Sousa que há dois dias defendeu a reparação às vítimas do colonialismo e da escravatura.

“Você traiu os portugueses quando diz que temos de ser culpados pela nossa História e que temos de indemnizar outros países. Você foi eleito pelos portugueses, não foi pelos guineenses, pelos timorenses ou pelos brasileiros. Pagar o quê? A quem? Levámos mundos ao mundo inteiro. Há alma portuguesa em todo o mundo. Tenho orgulho na nossa história, amo-a. E o senhor também devia. Viva Portugal", disse Ventura.

O início do discurso de Ventura foi marcado pela palavra dignidade, que o líder do Chega acha que abril não trouxe. Anunciou que desistiu de trazer um discurso preparado após "ouvir o Presidente da República": "Opto por falar cara a cara com os portugueses".