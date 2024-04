PSD. Ana Gabriela Cabilhas recusa que "os extremistas dividam a sociedade em dois: os políticos e o povo"

A deputada do PSD, Ana Gabriela Cabilhas, recusa que os "os extremistas dividam a sociedade em dois: os políticos e o povo".

Com 27 anos, Cabilhas é a segunda deputada mais jovem do PSD e foi a ela que coube a responsabilidade de ler o discurso do partido nas celebrações dos 50 anos do 25 de Abril. A antiga líder da Federação Académica do Porto diz que Abril é "uma revolução contínua e inacabada".

"Importa renovar o compromisso com o futuro. A minha geração nasceu e cresceu em democracia, somos filhos de um Portugal que germinou na escuridão para dar flor e fruto. Questionemos: a chama da liberdade vibra tão intensamente como há 50 anos? Estamos tão comprometidos como há 50 anos? Vivemos com igualdade empenho a democracia?", questiona.

Cabilhas "não admite" que a "melhor versão da nossa democracia tenha ficado no passado, cristalizada na revolução dos cravos".

"Abril não é um marco na história, é uma revolução contínua e inacabada. Trouxe insatisfação, inquietação, a liberdade de ser, pensar e ambicionar mais e melhor. Somos chamados a ser os guardiões do seu futuro, uma democracia que não se contenta em sobreviver, mas em florescer".