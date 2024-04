Pedro Nuno Santos diz que "liberdade é para todos e não para os que têm mais"

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, valorizou por dizer que a concretização do 25 de abril é "imperfeita e inacabada", mas que "as portas que abril abriu, transformaram um Estado repressivo num Estado de direito democrático e social".

Num discurso particularmente ideológico, ao estilo do líder do PS, Pedro Nuno Santos diz que "a liberdade é para todos e não apenas para os que têm mais".

Sem nunca falar do Chega, Pedro Nuno Santos avisa que "os desafios de muitas famílias não se resolvem com populismo". E estende-se sobre o tema da imigração.

"Somos um país de imigração" e há "necessidade de tratar trabalhadores estrangeiros como exigimos que os portugueses lá fora são tratados", pede o líder do PS, ao mesmo tempo que apela a que se alargue "o Estado social para responder aos que nos procuram sem prejudicar os que cá vivem".