PS quer audições urgentes da ministra da Saúde e do diretor-executivo do SNS

O PS vai propor audições urgentes no Parlamento da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e do diretor-executivo do SNS, Fernando Araújo, para prestarem esclarecimentos sobre a demissão anunciada de Fernando Araújo e da sua equipa, disse à agência Lusa fonte oficial socialista.

De acordo com a mesma fonte, o requerimento para esta audição na comissão da Saúde vai dar entrada no Parlamento na quarta-feira.

O objetivo do PS com estas audições, que serão pedidas com caráter de urgência, é que Ana Paula Martins e Fernando Araújo deem as explicações sobre a demissão, hoje anunciada, do diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde e da sua equipa.

O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde anunciou esta terça-feira que vai apresentar a demissão, em conjunto com a sua equipa, à ministra da Saúde, alegando que não quer ser obstáculo ao Governo nas políticas e nas medidas que considere necessárias.

"Respeitando o princípio da lealdade institucional, irei apresentar à senhora ministra da Saúde, em conjunto com a equipa que dirijo, o pedido de demissão do cargo de diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde", adiantou Fernando Araújo em comunicado.