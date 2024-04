Presidente da República diz que Portugal deve pagar pelos crimes de escravatura na época colonial

Num evento com correspondentes estrangeiros na noite de terça-feira, Rebelo de Sousa disse que Portugal “ assume total responsabilidade ” pelos erros do passado e que esses crimes, incluindo ma ssacres coloniais, tiveram “custos”.

Durante mais de quatro séculos, pelo menos 12,5 milhões de africanos foram raptados, transportados longas distâncias à força, principalmente por navios e mercadores europeus, e vendidos como escravos.

Aqueles que sobreviveram à viagem acabaram a trabalhar nas plantações das Américas, principalmente no Brasil e no Caraíbas, enquanto outros lucraram com trabalho destes africanos.

Portugal traficou quase seis milhões de africanos, mais do que qualquer outra nação europeia, mas até agora, segundo a Reuters, não conseguiu enfrentar o passado e pouco se ensina nas escolas sobre o papel na escravatura.

Em vez disso, a era colonial de Portugal, durante a qual países como Angola, Moçambique, Brasil, Cabo Verde e Timor-Leste, bem como partes da Índia, foram sujeitos ao domínio português, é frequentemente vista como uma fonte de orgulho.