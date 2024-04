Ministra aceita demissão do diretor-executivo do SNS

A ministra da Saúde aceitou esta quarta-feira a demissão de Fernando Araújo e de toda a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"A ministra já respondeu ao Dr. Fernando Araújo, agradecendo a comunicação e serviço prestado, e transmitindo a aceitação daquele pedido, que foi apresentado de modo voluntário e espontâneo", afirmou o Ministério da Saúde em comunicado.



O Ministério da Saúde afirmou, na nota enviada às redações, que a solução para a Direção Executiva será conhecida "no devido tempo", atribuindo "a missão de realizar efetivas reformas, incluindo na gestão operacional e prestação de cuidados".

Segundo o Ministério, o mandato apenas vai terminar com a entrega do relatório pedido pela ministra Ana Paula Martins, com um prazo de 60 dias - algo que tinha sido pedido por Fernando Araújo na carta em que comunicou a demissão.

"Não nos furtamos a apresentar o documento solicitado, que já começamos a elaborar, até porque pensamos que se trata não apenas de uma responsabilidade, como de um dever, expor os resultados do trabalho efetuado, para que possa ser escrutinado, algo salutar na vida pública", disse Fernando Araújo.

Fernando Araújo assumiu a liderança da Direção Executiva do SNS a 1 de janeiro de 2023, depois de ter sido convidado por António Costa para criar o órgão.

