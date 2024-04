​Escravatura, "comportamentos rurais" e "oriental lento". O que disse Marcelo no jantar dos correspondentes

O Presidente da República recebeu na terça-feira os correspondentes estrangeiros em Portugal. Ao jantar, Marcelo Rebelo de Sousa falou sobre o passado colonial do país e da escravatura, do filho e do caso das gémeas, além de tecer considerações sobre Luís Montenegro e António Costa.

Segundo o jornal brasileiro "Correio Braziliense", Marcelo disse que Luís Montenegro é "uma pessoa que vem de um país profundo, urbano-rural, com comportamentos rurais", o que torna o atual primeiro-ministro "difícil de entender" e "completamente independente, não influenciável e improvisador". O Presidente da República considera que Montenegro surpreende “todos os dias”, porque “é imaginativo e tem uma lógica de raciocínio como sendo de um país tradicional”. Dá o exemplo da escolha do cabeça de lista da AD para as eleições europeias de 9 de junho, Sebastião Bugalho, quando tudo apontava para o autarca do Porto, Rui Moreira: “Foi totalmente uma improvisação, um segredo até ao fim”, disse Marcelo Rebelo de Sousa. O método de formação do novo Governo, “de forma impensável”, também deixou o chefe de Estado surpreendido. “Montenegro formou um Governo de forma impensável. Só começou a convidar os ministros na manhã do dia de me entregar a lista, um risco. E foi tão sigiloso, que nenhum deles sabia do outro. Só se encontraram no dia da posse”, afirmou.

Lamentamos mas o seu browser não suporta este elemento de audio. "O Presidente percebeu que houve muita improvisação" - Vicente Nunes

Em declarações à Renascença, Vicente Nunes, jornalista do "Correio Braziliense" e presidente da Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal, enfatizou a questão da formação do novo Governo. “Muitas das pessoas foram convidadas, somente, na manhã desse dia e nenhum deles sabia do outro, segundo o Presidente. Ele percebeu que houve muita improvisação e, para ele, é um risco deixar tudo para a última hora”, relata Vicente Nunes.

No mesmo jantar, o Presidente da República declarou que "António Costa era lento, por ser oriental, gostava de informar, acompanhar e entregar”. Questionado pelos jornalistas esta quarta-feira à tarde, o Presidente da República recusou que tenha feito declarações ofensivas sobre Luís Montenegro no encontro com jornalistas estrangeiros. Questionado pelos jornalistas no fim de uma aula-debate sobre o 25 de Abril no Largo do Carmo, o Presidente da República considerou que as declarações não podem ser consideradas ofensivas "de maneira nenhuma", e disse que as palavras foram "muito explicativas para jornalistas estrangeiros". "Tive ocasião de, respondendo a jornalistas estrangeiros, referir como o primeiro-ministro tinha muito a ver com o PSD profundo, um PSD de base rural urbana. Foi assim a raiz do PSD, ao contrário de outros partidos, como o PS", a quem Marcelo atribui raízes baseadas "na realidade estritamente metropolitana citadina que sempre definiu o PS". Para Marcelo, Luís Montenegro tem "um estilo diferente, muito diferente do estilo do primeiro-ministro anterior. É um estilo que está a surpreender, que vai surpreender e por isso eu disse que há um lado imprevisível nele que tem a ver com essa imaginação", que disse não se poder "subestimar". Crimes da escravatura No jantar de terça-feira com 29 correspondentes estrangeiros, o Presidente da República considerou ainda que Portugal deve pagar pelos crimes de escravatura da época colonial, altura em que o país traficou quase seis milhões de africanos. Marcelo Rebelo de Sousa disse que Portugal “assume total responsabilidade” pelos erros do passado e que esses crimes, incluindo massacres coloniais, tiveram “custos”. “Temos que pagar os custos”, disse Marcelo. "Há ações que não foram punidas e os responsáveis não foram presos? Há bens que foram saqueados e não foram devolvidos? Vamos ver como podemos reparar isso", acrescentou.

Lamentamos mas o seu browser não suporta este elemento de audio. “O Presidente disse que, mais importante do que pedir desculpas, é fazer um ato de reparação" - Vicente Nunes