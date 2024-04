"Comportamentos rurais"'. Marcelo recusa que declarações sobre Montenegro sejam ofensivas

Marcelo Rebelo de Sousa recusou, esta quarta-feira, que tenha feito declarações ofensivas sobre Luís Montenegro num encontro com jornalistas estrangeiros, onde disse que o primeiro-ministro tem "comportamentos rurais".

Questionado pelos jornalistas no fim de uma aula-debate sobre o 25 de Abril no Largo do Carmo, o Presidente da República considerou que as declarações não podem ser consideradas ofensivas "de maneira nenhuma", e disse que as palavras foram "muito explicativas para jornalistas estrangeiros".

"Tive ocasião de, respondendo a jornalistas estrangeiros, referir como o primeiro-ministro tinha muito a ver com o PSD profundo, um PSD de base rural urbana. Foi assim a raiz do PSD, ao contrário de outros partidos, como o PS", a quem Marcelo atribui raízes baseadas "na realidade estritamente metropolitana citadina que sempre definiu o PS".



Para Marcelo, Luís Montenegro tem "um estilo diferente, muito diferente do estilo do primeiro-ministro anterior. É um estilo que está a surpreender, que vai surpreender e por isso eu disse que há um lado imprevisível nele que tem a ver com essa imaginação", que disse não se poder "subestimar".