Rui Moreira: "Nunca fui convidado para cabeça de lista da AD

"Nunca fui convidado para cabeça de lista da AD" às eleições europeias, afirmou esta terça-feira o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

Em declarações aos jornalistas, em Serralves, Rui Moreira conta que conversou com o líder do PSD no domingo à noite e foi sondado por Luís Montenegro para integrar a lista de candidatos como número dois de Sebastião Bugalho.

"Agradeci muito o convite, fiquei muito lisonjeado, mas não fazia qualquer sentido", afirma o autarca do Porto.

Rui Moreira diz que não estava a contar com nada, até porque até domingo nunca tinha sido convidado por Luís Montenegro para integrar as listas da AD às europeias.