Rui Moreira diz que não foi convidado para cabeça de lista da AD. "Não troco o Porto por um prato de lentilhas"

"Nunca fui convidado para cabeça de lista da AD" às eleições europeias de 9 de junho, afirmou esta terça-feira o presidente da Câmara do Porto. Rui Moreira diz que não troca a autarquia "por um prato de lentilhas".

Em declarações aos jornalistas, em Serralves, Rui Moreira conta que conversou com o líder do PSD no domingo à noite e foi sondado por Luís Montenegro para integrar a lista de candidatos como número dois de Sebastião Bugalho.

"Agradeci muito o convite, fiquei muito lisonjeado, mas não fazia qualquer sentido", afirma o autarca do Porto.

Rui Moreira diz que não estava a contar com nada, até porque, até domingo, nunca tinha sido convidado por Luís Montenegro para integrar as listas da AD às europeias.

"Nunca penso sobre convites que não me são formulados. Eu sabia que no domingo à noite ninguém me ia convidar para ser cabeça de lista. Eu não poderia fazer isso sem saber se o vice-presidente da câmara se queria continuar na câmara. Deixávamos a câmara abandonada? Não fazia nenhum sentido. A única coisa que eu lamento é que durante semanas andaram a lançar o meu nome e depois, durante semanas, não houve quem dissesse que eu não tinha sido convidado, a não ser eu. Eu fui a única pessoa que vos disse repetidamente que não tinha sido convidado", declarou.

Rui Moreira garante que "não há desconforto" com Montenegro e que está "muito bem na Câmara do Porto".

O autarca revisita as suas declarações proferidas numa entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público.

"A última vez que eu falei sobre esta matéria foi numa entrevista ao Público e à Renascença, salvo erro em outubro, e já na altura falavam no meu nome e eu disse que não estava disponível para trocar a Câmara por um prato de lentilhas. Eu acho que disse tudo", sublinhou.