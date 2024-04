Rui Moreira confirma convite e diz que "nunca aceitaria" ser número dois de lista da AD

Rui Moreira refere que foi convidado apenas para ser número dois da lista da Aliança Democrática (AD) para as Europeias, liderada por Sebastião Bugalho, e que "nunca aceitaria" tal convite.

Em declarações à SIC, o presidente da Câmara Municipal do Porto refere que Luís Montenegro e outros elementos do PSD deixaram crescer a ideia de que seria o próprio o cabeça de lista para as eleições em junho, incluindo Marcelo Rebelo de Sousa.

"Até o Presidente da República me veio dizer que esta semana ia ser muito importante para mim, como quem diz: vai ser o cabeça de lista", explica.

O autarca portuense descreve que recebeu uma chamada de Montenegro na semana passada para discutir as Europeias, mas, só no domingo, recebeu um convite formal para ser o número dois da lista.

"Sou presidente da Câmara do Porto. Por mim e pelo cargo que ocupo, nunca aceitaria, seja o Bugalho ou outro qualquer", reitera.

Rui Moreira acrescenta que, já esta segunda-feira, Montenegro perguntou se, como alternativa, o presidente da Câmara do Porto aceitaria ser mandatário da candidatura de Bugalho, o que também foi recusado.

"Agora podem dizer o quiserem mas tenho testemunhas, tinha uma pessoa ao meu lado no carro, que todo o país conhece, e que ouviu a conversa toda”, indicou, ainda.



Um jovem "talentoso", "polémico" e "disruptivo". O presidente do PSD, Luís Montenegro, justificou assim a escolha de Sebastião Bugalho para cabeça de lista da AD às eleições europeias de 9 de junho.

A lista foi aprovada esta segunda-feira à noite pelo Conselho Nacional do PSD.