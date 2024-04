Pedro Nuno Santos quer ganhar europeias "com lista de qualidade e experiência"

O secretário-geral socialista traçou esta segunda-feira à noite o objetivo de vencer as eleições europeias "com a lista de qualidade e experiência" aprovada, assegurando que todos os convites foram aceites e recusando que a total renovação de nomes seja uma rutura.

Pedro Nuno Santos falou aos jornalistas no final da reunião da Comissão Política Nacional do PS, encabeçada pela ex-ministra da Saúde Marta Temido, e que foi aprovada por este órgão com 76% dos votos a favor.

O líder do PS considerou que esta lista é de "muita qualidade", tem nomes "com experiência" e é "paritária e liderada por uma grande mulher que os portugueses conhecem muito bem", e que, num "momento difícil" como foi a pandemia de covid-19 "esteve à altura de proteger os portugueses".

"É com esta lista com que nos apresentamos e com grande objetivo que é vencer as próximas eleições europeias", disse.