"Não tenho de ficar surpreendida". Isabel Santos fora da lista do PS às europeias

Depois de ter sido excluída da lista do PS para as próximas eleições europeias, a eurodeputada Isabel Santos, uma das vozes mais ativas e influentes no Parlamento Europeu, diz não estar surpreendida com o seu afastamento.

“Esta é a lista do Partido Socialista, é a lista do secretário-geral do Partido Socialista”, diz à Renascença.

Isabel Santos evita a expressão injustiça para classificar o que sentiu ao tomar conhecimento da composição da lista do PS às eleições europeias, liderada pela ex-ministra Marta Temido.