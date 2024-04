Europeias. Ex-deputado do PSD Tiago Moreira de Sá vai ser candidato do Chega

O ex-deputado do PSD Tiago Moreira de Sá vai ser o segundo candidato da lista do Chega às eleições europeias, anunciou esta terça-feira o presidente do partido, que criticou as escolhas da Aliança Democrática (AD) e PS.

"Foi com grande gosto e sentido de missão que recebi da parte do doutor Tiago Moreira de Sá, antigo deputado do PSD na anterior legislatura, a aceitação do convite que lhe tinha dirigido para ser um dos rostos do Chega às europeias", afirmou André Ventura.

O líder do Chega falava aos jornalistas em conferência de imprensa na Assembleia da República.

André Ventura indicou que Tiago Moreira de Sá vai integrar a lista dos candidatos do Chega ao Parlamento Europeu "em segundo lugar". A lista será encabeçada pelo antigo embaixador e vice-presidente do Chega, António Tânger Corrêa.

Tiago Moreira de Sá "foi um dos rostos do parlamento na última legislatura em matéria de relações internacionais, direito europeu e direito internacional", apontou.

Ventura remeteu para os próximos dias a divulgação dos restantes nomes que compõem a lista de candidatos às eleições europeias de 9 de junho.

Questionado se a lista poderá incluir mais figuras ligadas a outros partidos e, em particular, ao PSD, o líder do Chega respondeu que isso acontecerá "quase com toda a certeza". Já as listas do Chega às eleições legislativas de 10 de março contaram com vários nomes anteriormente ligados ao PSD.

"Estou cada vez mais convicto de que o Chega vencerá as eleições europeias deste ano", disse, destacando que o partido apresenta "uma candidatura forte, com experiência internacional, com reconhecido percurso político diplomático e profissional" e tem uma "dinâmica de vitória que nenhum outro partido tem".