Chega admite votar contra proposta do Governo sobre descida do IRS e viabilizar a do PS

O presidente do Chega admite que o seu partido poderá votar contra a proposta do Governo para reduzir as taxas marginais de IRS e viabilizar a do PS, alegando que é mais próxima da sua.

Em conferência de imprensa na Assembleia da República, André Ventura disse esta terça-feira não ter recebido "da parte do Governo, nem da bancada parlamentar do PSD, nenhuma negociação, proposta, contraproposta ou abertura em relação à alteração da legislação fiscal" e acusou o executivo e os sociais-democratas de demonstrarem arrogância, avisando que "não conduzirá a bons resultados no futuro".

O presidente do Chega disse ter feito contactos institucionais que não tiveram "nenhuma resposta até agora".

Questionado se poderá votar contra a proposta do Governo, o líder do Chega afirmou que "há esse risco".

Sobre se poderá viabilizar o projeto de lei do PS, respondeu: "Se [a proposta] for positiva, admitimos, se ela diminuir os impostos, admitimos".

"Neste momento admitimos tudo, porque queremos é baixar os impostos", afirmou, argumentando que os portugueses "não querem saber" por que partidos a medida foi aprovada.

O presidente do Chega disse ser "bizarro e caricato que a proposta do Chega e do PS tenham mais objetivos em comum do que a proposta do Governo da AD", indicando que o seu partido e os socialistas "procuram reduzir os impostos sobre quem ganha menos", enquanto a proposta do Governo "parece ir no sentido contrário, de querer beneficiar os que ganham mais".

"O Chega vai lutar para que a proposta que mais baixe os impostos aos portugueses seja aprovada. E eu quero deixar bem claro ao Governo, não há nada que nos prenda. Se nós sentirmos que há uma proposta que baixa mais os impostos, viabilizaremos essa também", alertou.