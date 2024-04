Telmo Correia. “Não há dinheiro para tudo, mas subsídio de missão está no topo das prioridades”

Sim, eu acho que é perfeitamente previsível haver uma questão prioritária, por assim dizer, que é o suplemento de risco ou de missão das forças de segurança, seja da PSP, seja da GNR. Isso é o que está em cima da mesa e na ordem do dia, e esse é o primeiro ponto daquilo que está assumido no Programa do Governo.

Mas no Programa do Governo está a valorização salarial. É por aí que começam as negociações, pelo subsídio de missão?

Não estamos ainda a fechar a agenda da reunião, eu sei que estamos perto, mas às vezes todos os minutos e todos os segundos contam. E eu acho que esta reunião é o início do processo negocial. Não sei, se for possível chegar rapidamente a um acordo, melhor, mas não podemos ter essa garantia, não é? Quando se começa um processo negocial às vezes pode ser preciso uma reunião, podem ser precisas duas, pode ser preciso prolongar.

Esta segunda-feira, a equipa do Ministério da Administração Interna recebe os representantes das polícias. Já houve um primeiro encontro, onde a ministra assumiu como prioridade a atribuição do subsídio de missão. É esse o ponto de partida nesta reunião negocial?

Agora, tendo já olhado para o assunto e de forma até mais detalhada, como é da minha obrigação, juntamente, com a senhora ministra, com a secretária de Estado da Administração Pública e com o meu colega da Proteção Civil, há muitos modelos possíveis, porque as carreiras são muito mais complexas do que as pessoas possam pensar. As disparidades entre a PJ, que já tem este suplemento, a GNR e a PSP são muitas. A GNR é uma realidade militar, não tem sindicatos, associações profissionais, a PSP ou outra tem sindicatos.

As carreiras são muito diferentes, as progressões são muito diferentes e, portanto, nós podemos construir vários cenários para tentar resolver esse problema. E vamos tentar que a partir dessas possibilidades, seja possível chegar a um acordo de sindicatos.

A senhora ministra sugeriu que nos apresentassem propostas e ao pedir propostas, não é só na questão salarial...

Como disse no congresso do CDS, há que ter em conta também os equipamentos, as condições de trabalho e até questões de salubridade. Mas não há dinheiro para tudo?

Não há dinheiro para tudo, mas isso é governar. É necessário estabelecer prioridades e é isso que estamos a fazer.