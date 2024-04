Ordens profissionais fazem balanço positivo das reuniões com ministra da Saúde

A nova ministra da Saúde, Ana Paula Martins, reuniu-se esta segunda-feira com os representantes das ordens profissionais do setor, que fizeram um balanço positivo dos encontros. Uma iniciativa que antecede as reuniões com os sindicatos marcadas para a próxima sexta-feira de manhã.

A Ordem dos Médicos foi a primeira a estar frente a frente com a nova governante. O bastonário Carlos Cortes afirmou à Renascença estar satisfeito com a recetividade da equipa de Ana Paula Martins à proposta de seis medidas para serem adotadas nos primeiros seis meses de governação.

Carlos Cortes está também alinhado com a avaliação já anunciada ao trabalho das unidades de saúde criadas pelo anterior Governo, bem como às atribuições da Direção Executiva do SNS.

A Ordem dos Enfermeiros (OE) levou também propostas à ministra da Saúde. No caso, um conjunto de 16 medidas a serem integradas no plano de emergência que o Governo pretende implementar para o setor. A Ordem mostrou-se ainda preocupada com a falta de 14 mil enfermeiros.

Por seu turno, a Ordem dos Farmacêuticos considerou a “reunião muito positiva”. Hélder Mota Filipe alertou para a “degradação” que tem ocorrido no sector do medicamento e das farmácias, mas mostrou-se satisfeito com a abertura da ministra para escutar as “preocupações das ordens profissionais".

Em comunicado, o gabinete de imprensa do ministério sublinhou que "o processo de diálogo da tutela com os parceiros começou pelas associações de doentes, reafirmando o seu compromisso com as pessoas. Na sexta-feira, dia 19, o Governo recebeu a RDPortugal, a Plataforma Saúde em Diálogo e o GAT - Grupo de Ativistas em Tratamento".