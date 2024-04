Ordem dos Farmacêuticos saúda abertura ao diálogo do Ministério da Saúde

O bastonário da Ordem dos Farmacêuticos manifestou-se esta segunda-feira preocupado com a "degradação da resposta do Serviço Nacional de Saúde e a falta de valorização dos profissionais", saudando a abertura da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, ao diálogo.

"Foi uma reunião muito positiva. A ministra [da Saúde] e toda a equipa ministerial mostraram abertura para ouvir as ordens, para ter em consideração as preocupações das ordens profissionais", adiantou aos jornalistas Hélder Mota Filipe à saída de uma reunião no Ministério da Saúde.

De acordo com Hélder Mota Filipe o encontro de hoje com Ana Paula Martins permitiu também "discutir um conjunto de aspetos relacionados com desenvolvimento da área do medicamento", do "ponto de vista da indústria farmacêutica, mas também da garantia do acesso aos cuidados de saúde e aos cuidados farmacêuticos em particular".

"É fundamental que o Ministério [da Saúde] e o Governo tenham em consideração a degradação que tem acontecido do ponto de vista das condições, tanto do ponto de vista salarial, de progressão da carreira, mas também das condições de funcionamento dos próprios serviços e das condições dadas aos profissionais para exercer adequadamente as suas funções. Pareceu-nos haver abertura para discutirmos de forma aprofundada este aspeto", salientou.

A equipa do ministério da Saúde inicia esta segunda-feira um conjunto de reuniões com as ordens profissionais do setor, numa semana marcada também pelo arranque das negociações com os sindicatos.