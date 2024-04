Miguel Albuquerque vota contra lista da AD às europeias

Miguel Albuquerque, presidente do Conselho Nacional do PSD, vai votar contra a lista da AD às eleições europeias de 9 de junho.

O líder do PSD/Madeira opõe-se às escolhas da direção porque Rubina Leal, candidata proposta pela Madeira, foi sido colocada apenas em 9.º lugar.

Nas últimas eleições europeias o PSD conseguiu eleger seis eurodeputados.

A lista da coligação formada por PSD, CDS-PP e PPM ao Parlamento Europeu vai ser votada esta segunda-feira numa reunião do Conselho Nacional do PSD, marcada para as 21h00 em Lisboa.



O jornalista e comentador televisivo Sebastião Bugalho, de 28 anos, vai ser o cabeça de lista da AD às eleições europeias de 9 de junho, confirmou a Renascença junto de fonte oficial da Aliança Democrática.