"Jovem talentoso que o país conhece". Montenegro elogia Sebastião Bugalho, candidato da AD às europeias

Um jovem "talentoso", "polémico" e "disruptivo". O presidente do PSD, Luís Montenegro, justificou assim a escolha de Sebastião Bugalho para cabeça de lista da AD às eleições europeias de 9 de junho.

“Um jovem talentoso, um jovem que o país conhece, aqui e ali até polémico, que afronta a posição, que é disruptivo, que estimula a confrontação democrática, com respeito democrático e que é a expressão daquilo que nós queremos”, declarou Luís Montenegro.

O jornalista e comentador de política na televisão Sebastião Bugalho, de 28 anos, é o cabeça de lista da AD às eleições europeias.

A lista foi aprovada esta segunda-feira à noite pelo Conselho Nacional do PSD.

O secretário-geral do partido, Hugo Soares, disse aos jornalistas que houve apenas quatro ou cinco votos contra. Um deles foi de Luís Albuquerque, presidente do Conselho Nacional.

Hugo Soares garantiu ainda que este foi o único convite que Luís Montenegro fez para encabeçar a lista da Aliança Democrática (AD) às eleições europeias.

"Esta foi a escolha única do presidente do partido e tudo o resto tem sido a efabulação que a comunicação social tem feito. Este foi o único convite que o presidente do PSD fez para cabeça de lista", afirmou Hugo Soares.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, recusou o convite para integrar o segundo lugar da lista da Aliança Democrática (AD) às próximas eleições europeias de 9 de junho, disse à agência Lusa fonte próxima do autarca.

a mesma fonte precisou que o líder do PSD, Luís Montenegro, convidou formalmente Rui Moreira para a segunda posição da lista da AD às europeias no domingo à noite, mas este recusou.