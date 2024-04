Europeias. Sebastião Bugalho vai ser cabeça de lista da AD

O jornalista e comentador televisivo Sebastião Bugalho, de 28 anos, vai ser o cabeça de lista da AD às eleições europeias de 9 de junho, confirmou a Renascença junto de fonte oficial da Aliança Democrática.

A lista da coligação formada por PSD, CDS-PP e PPM ao Parlamento Europeu vai ser votada esta segunda-feira numa reunião do Conselho Nacional do PSD, marcada para as 21h00 em Lisboa.

Sebastião Bugalho é colonista do semanário Expresso e comentador na SIC Notícias. Também já trabalhou na TVI, CNN Portugal, Diário de Notícias e Observador.



Integrou as listas do CDS nas eleições legislativas de 2019, como independente e a convite de Assunção Cristas. Não foi eleito, mas mais tarde teve a oportunidade de substituir uma deputada, mas não aceitou.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, chegou esta segunda-feira a ser apontado como forte possibilidade a liderar a lista da AD às eleições europeias, mas o autarca terá recusado a proposta.