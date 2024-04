Europeias. Rui Moreira recusou ser número dois da lista da AD

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, recusou o convite para integrar o segundo lugar da lista da Aliança Democrática (AD) às próximas eleições europeias de 9 de junho, disse à Lusa fonte próxima do autarca.

À Lusa, a mesma fonte precisou que o líder do PSD, Luís Montenegro, convidou formalmente Rui Moreira para a segunda posição da lista da AD às europeias no domingo à noite, mas este recusou.

Rui Moreira era apontado, por vários órgãos de comunicação social, como o mais provável cabeça de lista da coligação Aliança Democrática (PSD, CDS-PP e PPM).

Fonte oficial da AD disse à Lusa que o jornalista e comentador televisivo Sebastião Bugalho vai ser o cabeça de lista às eleições europeias.

No domingo, no espaço de comentário da CNN Portugal, Rui Moreira admitiu interesse, bem como preocupação com o projeto europeu.

"A questão da Europa é uma coisa que me interessa e que principalmente me preocupa. Todos temos de nos preocupar com a Europa e com o projeto europeu. O projeto europeu foi o grande projeto do século XX para os europeus depois de duas guerras devastadoras. Neste momento precisamos de lutar pela Europa que queremos, uma Europa que está ameaçada por guerras, e por isso, confesso também, sem rebuço que é um projeto que, de alguma maneira, me atrai", referiu.

Hoje mesmo, militantes e autarcas do PSD Porto, entre os quais Vladimiro Feliz, que foi o candidato social-democrata à Câmara do Porto, manifestaram-se hoje contra a intenção da direção nacional de indicar Rui Moreira como cabeça de lista às eleições europeias.

Os subscritores consideraram ser "uma traição aos portuenses, aos militantes, simpatizantes e autarcas eleitos pelo PSD", afirmando não terem dúvidas de que "deixará marcas profundas na confiança que os portuenses têm no PSD".