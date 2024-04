Carta aberta contra escolha de Rui Moreira como cabeça de lista às europeias

Vinte militantes e autarcas do PSD criticam, em carta aberta, a eventual escolha de Rui Moreira para encabeçar a lista da AD às eleições europeias de junho. No documento pode ler-se que os subscritores consideram “ser uma traição aos portuenses, aos militantes, simpatizantes e autarcas eleitos pelo PSD” e que "deixará marcas profundas na confiança que os portuenses têm no PSD”. Concluem que “o Porto nunca perdoou a quem o abandona”.



Em entrevista à Renascença, um dos subscritores, Miguel Corte-Real, diz que, em causa, está o risco de o partido ser incoerente, nomeadamente quando, nas últimas autárquicas, em 2021, o PSD “apresentou um projeto alternativo para a cidade do Porto, onde também disse que Rui Moreira não tinha condições para continuar a ser” presidente da Câmara. “Como é que nós, menos de três anos depois, podemos estar a dizer aos mesmos portuenses que afinal Rui Moreira já é uma boa solução?”, questiona o líder do Grupo Municipal do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal do Porto.

Miguel Corte-Real defende que “isto é claramente o pior que se pode fazer no exercício político, é disto que as pessoas não gostam. É disto que as pessoas estão cansadas e é por isto que as pessoas se têm afastado da vida política e também dos partidos tradicionais”. “Os partidos tradicionais têm tomado as decisões conforme as conveniências e isso não pode ser. Provoca um jogo das cadeiras em que os eleitores não se revêem”.

Alternativa a Moreira? Poiares Maduro

Sem querer “entrar num totobola de nomes”, Miguel Corte-Real aponta Miguel Poiares Maduro como a personalidade ideal para encabeçar a lista da AD às Europeias. “É alguém que é reconhecido dentro e fora do PSD, em Portugal e no resto da Europa. É alguém de referência que o PSD ganharia muito em ter como cabeça de lista. Não conheço a sua disponibilidade, mas o PSD com certeza que ganharia muito”, com a escolha.

O Conselho Nacional do PSD reúne-se na noite desta segunda-feira, em Lisboa, para aprovar a lista de candidatos ao Parlamento Europeu nas eleições de 9 de junho.

O nome de Rui Moreira tem sido apontado como o mais provável, mas ainda não está confirmado e o próprio garante que não foi convidado para tal.

Em declarações à CNN Portugal,no domingo à noite, Moreira admite que a "questão da Europa" é algo "que o interessa e preocupa" e lembra que o seu desempenho como presidente da câmara do Porto "se aproxima do fim".