Sondagem para as Europeias põe PS bem à frente do PSD

Uma sondagem da Aximage para o JN, DN e TSF coloca o PS à frente nas intenções do voto para as eleições europeias de 9 de Junho.



O PS tem 31,3% das intenções, enquanto o PSD regista 24,8%.

Os partidos Chega, Iniciativa Liberal e Livre são os únicos que apresentam intenções de voto acima do resultado das últimas europeias.



O Chega consoldia a terceira posição no panorama partidário com 18,4% das intenções de voto para as europeias.

O Bloco de Esquerda é a quarta força com mais intenções de voto, atingindo 5,9%, seguindo-se a Iniciativa Liberal com 5,8%. Depois, estão a CDU, com 4,1%, o Livre, com 3,6%, e o PAN com 1,8%.

De acordo com o estudo da Aximage, o Chega lidera o segmento jovem onde regista quase 30% de intenções de voto, acima dos dois maiores partidos.

PS, Chega e CDU têm um eleitorado mais masculino, AD, IL, Bloco, Livre e PAN conquistam mais o voto das mulheres.

Nesta altura nem PS nem PSD apresentaram as listas de candidatos nem o cabeça de lista.



Na ficha técnica da sondagem é referido que a amostra teve 805 entrevistas efetivas, que o trabalho de campo decorreu entre 12 e 16 de abril de 2024 e que o erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de 3,4%.