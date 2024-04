Portas responde. Passos via troika como "bem virtuoso, eu achava um mal necessário"

Paulo Portas afirmou este domingo que Passos Coelho "dava a entender que achava que a troika era um bem virtuoso", enquanto o ex-líder do CDS via a intervenção do FMI, Comissão Europeia e Banco Central Europeu como "um mal necessário". O antigo primeiro-ministro do PSD disse, numa entrevista na passada segunda-feira, que a troika perdeu a confiança em Portas porque "percebeu que havia um problema com o CDS".

"Eu nem achei apropriado, nem achei justo", declarou Paulo Portas no habitual espaço de comentário na "TVI" sobre a entrevista de Pedro Passos Coelho, sublinhando que não vai entrar "numa polémica pessoal". "Estamos em 2024, acabou de chegar um governo de centro direita, não vejo qual seria a utilidade de contribuir para essa polémica".

O antigo vice-primeiro-ministro sublinhou visões diferentes sobre a troika, mas realçou que "nunca houve desentendimentos no essencial" - que definiu como "resolver o problema da falência de Portugal, cumprir o Memorando de Entendimento da troika que não tínhamos negociado, procurar encontrar uma saída limpa, se fosse possível, e na última parte da legislatura procurar balancear mais política económica com política financeira".